Bastianini presenta il weekend di Portimao: "Sono leader del Mondiale, ma siamo soltanto alla quinta gara, il campionato è ancora molto lungo e le gare europee sono un’altra storia, siamo tutti più vicini. Nelle mie aspettative c'era stare davanti in tante gare, ma non pensavo di essere primo in classifica. Adesso proverò a restare in testa al campionato, anche se non sarà facile". Domenica 24 aprile il GP del Portogallo in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Bastianini si presenta in Portogallo da leader del Mondiale MotoGP. Il pilota del team Gresini Racing è in testa con 61 punti (vantaggio di +5 su Alex Rins) e il ritorno a Portimao suscita in lui belle sensazioni. Qui infatti ha vinto il titolo in Moto2 nel 2020, prima di debuttare nella top class nel 2021. "Mi sento benissimo in questo circuito: qui a Portimao ho vinto il titolo Moto2 nel 2020 e adesso sono in testa al Mondiale MotoGP – ha detto nella conferenza stampa del giovedì -. È un'emozione fantastica, ma adesso dobbiamo resettarci, le gare europee sono diverse e il livello tra i piloti è molto simile. Noi siamo molto motivati per questo weekend. Nelle mie aspettative c'era stare davanti in tante gare, ma non pensavo di essere leader del Mondiale, vincere ad Austin era uno dei miei sogni. Adesso proverò a restare in testa al campionato, anche se non sarà facile. Tra l’altro abbiamo visto le previsioni meteo: c'è vento e una buona possibilità di pioggia. In Indonesia abbiamo fatto uno step importante sul bagnato, posso guardare anche i dati di Bagnaia su questa pista, ma voglio comunque iniziare il mio lavoro da zero qui a Portimao".