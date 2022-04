Nel giovedì riservato alla conferenza piloti, Sandro Donato Grosso fa un’incursione nell’hospitality della Yamaha, dove Morbidelli si sta preparando per pranzare insieme al team. Cosa mangerà il pilota italo-brasiliano? "Mangerò pasta, ci vuole a quest’ora. Sono contento di ritornare a correre in Europa, mi piace la pista di Portimao. Speriamo di ritrovare Franco Morbidelli". Domenica 24 aprile il GP del Portogallo è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

