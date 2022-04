In Olanda il ducatista parte forte e sembra il più rapido sul passo insieme a Razgatlioglu, terzo Rea. Aegerter comanda in Supersport, Steeman primo nella 300

Alvaro Bautista parte forte nel round Superbike di Assen , chiudendo al primo posto la giornata di prove libere con il tempo di 1’34”382 siglato nella seconda sessione. Il pilota Ducati si è dimostrato molto solido sul passo gara e sembra il favorito insieme a Toprak Razgatlioglu su Yamaha , primo al mattino e secondo nel combinato con un ritmo convincente. Pare leggermente meno a suo agio Jonathan Rea, che chiude terzo con particolari difficoltà nel quarto settore del tracciato, dove la sua Kawasaki fatica ad affrontare l’ultima chicane. Alle spalle dei Tre Moschettieri spunta Alex Lowes, quarto davanti a un Iker Lecuona molto determinato: lo spagnolo di casa Honda ha concluso al secondo posto la FP1 e ha completato la FP2 nonostante un brutto highside nelle prime fasi. Sesto crono per Garrett Gerloff, con Michael Rinaldi settimo e Loriz Baz ottavo. Andrea Locatelli e Axel Bassani si confermano in top-10, mentre Roberto Tamburini è sedicesimo e precede Gabriele Ruiu. Ventiquattresimo Luca Bernardi.

Supersport, Aegerter il più veloce

Il capitolo Supersport vede ancora una volta Dominique Aegerter sugli scudi: il tempo di 1’37”753 consegna la leadership a lui e al team Yamaha Ten Kate, che affronta la gara di casa. Alle sue spalle si conferma veloce Can Oncu incalzato dalla coppia italiana formata da Nicolò Bulega e Lorenzo Baldassarri. Ancora molto rapido Glenn Van Straalen, pilota olandese in grande spolvero già ad Aragon. Top-10 per Federico Caricasulo, Raffaele De Rosa e Stefano Manzi, con Yari Montella tredicesimo.