Aron Canet, seconda pole in Moto2, ha vinto la roulette delle qualifiche a Portimao. Sul circuito chiazzato d'umidità dove la prudenza deve trovare il giusto equilibrio con il polso, il talento e la necessità di spingere al massimo, lo spagnolo ha messo in fila Cameron Beaubier e a Jake Dixon uno dei piloti più efficace in qualifica. Tony Arbolino passato attraverso le Q1 ha spuntato un ottimo quarto tempo. Il milanese e Canet hanno la chance di accorciare la classifica del campionato alla luce delle difficoltà incontrate dal leader del mondiale (decisamente più efficace nelle prove di sabato mattina), Celestino Vietti, che non è andato oltre al tredicesimo posto che lo obbligherà a una gara di rimonta, per limitare i danni. Meglio di lui ha fatto Ai Ogura, settimo, il suo diretto inseguitore in classifica finito davanti a Somkiat Chantra, sempre pericoloso sul bagnato (ha vinto infatti la sua prima gara quest’anno sotto il diluvio in Indonesia). Bene anche Augusto Fernandez, che non aveva fin qui brillato (quinto tempo per lui) e Sam Lowes, che nelle condizioni miste sa farsi valere come dimostra il suo sesto tempo. Si è rivisto Joe Roberts, nono, ma è mancato al momento buono Marcel Schrotter, che aveva chiuso con il miglior tempo le prove libere. Tutti indietro gli altri italiani: ventiquattresimo Romano Fenati, ventisettesimo Simone Corsi, ventottesimo Alessandro Zaccone, trentesimo e ultimo classificato Niccolò Antonelli. Ancora una qualifica in salita per Pedro Acosta (caduto venerdì nelle libere), finito in ventesima posizione.