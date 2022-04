Sospiro di sollievo in casa Ducati per Bagnaia, dopo la caduta nel Q1 di Portimao. A rassicurare tutti è stato lo stesso pilota, apparso sui social con la spalla destra fasciata: "I controlli hanno escluso fratture, solo una botta molto forte. Torno al lavoro, voglio correre". La scuderia: "Solo un grande spavento, prima del warm up avrà un altro controllo per l'autorizzazione medica alla gara". Se otterrà l'ok, partirà dal fondo della griglia: GP domenica alle 14 live su Sky

