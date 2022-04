Domenica da dimenticare per Petrucci al Road Atlanta: blackout elettrico, la gara riparte dopo 20 minuti ma si rompe il motore della sua Panigale V4. Danilo furioso sui social: "Imbarazzante quello che è successo, in 25 anni di gare non ho mai visto che si interrompano perché il circuito non ha la corrente. A forza di stare fermi con i motori accesi sulle varie griglie di partenza l'acqua del motore ha bollito e abbiamo rotto il motore"