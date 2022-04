Assen: Bautista vince Gara 2, cade Rea

Domenica di colpi di scena ad Assen per la Superbike, che non hanno risparmiato nessuno dei tre protagonisti della lotta per il titolo. Alvaro Bautista è stato penalizzato in Superpole Race perdendo il secondo posto, mentre Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu hanno pagato ben più caro in Gara 2 nella quale sono caduti dopo un contatto. A sorridere è evidentemente il pilota Ducati, che grazie allo zero dei rivali vola in testa classifica generale. Nella gara sprint Rea ha fatto la differenza all’ultimo giro, scavalcando Bautista alla curva 8 e difendendosi bene all’ultima staccata. Per lui è giunto il centesimo successo in sella alla Kawasaki, ennesima pietra miliare della sua carriera. A breve distanza hanno chiuso Bautista e Razgatlioglu, ma lo spagnolo è stato retrocesso dietro al turco per aver toccato il verde oltre il cordolo all’ultima curva. La decisione dei commissari è inoppugnabile, ma immagini alla mano lascia enormi dubbi. Quarto posto per Andrea Locatelli, primo degli “altri” con margine su Iker Lecuona in quinta posizione. A punti anche Loris Baz, Garrett Gerloff, Michael Rinaldi e Axel Bassani.