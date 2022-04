Il momento magico per l'Italia, con tre piloti in testa ai tre mondiali, era un fatto pressoché unico, come già analizzato nelle scorse gare e, con questa stagione imprevedibile in tutte le classi, non era immaginabile mantenere il monopolio a lungo, anche perché, in fondo, la cosa importante è essere leader alla fine, ma da qui a novembre, ne passa di tempo. Bastianini e Foggia spodestati, ci resta Vietti, al comando della Moto2, al termine di una gara che ha visto numerose cadute per la pioggia e solo 15 piloti all'arrivo della mini-gara di 7 giri effettuata dopo l’interruzione.

Quei 15 superstiti sono il numero più basso di sempre per la Moto2, al pari di Misano 2017 e Sachsenring 2016, ugualmente corse sul bagnato.

Alternanza, ma Vietti…

Il tema è sempre quello: nessuna certezza, dalla MotoGP in giù. Joe Roberts coglie la sua prima vittoria in Moto2, primo americano a vincere nella classe di mezzo da John Kocinski, Australia 1990, e diventa il 4° vincitore quest’anno dopo Vietti (2 successi), Chantra e Arbolino. È lo stesso numero dell’anno scorso, ma laddove nel 2021 dopo 5 gare già si delineava una fuga di Gardner e Fernandez, a 89 e 88 punti con Bezzecchi ad inseguire a 72, quest'anno Celestino è in testa con 90 punti, ed il secondo, Ai Ogura, è a 56. Il punteggio di Vietti riflette le sue performance ad alto livello: 2 vittorie e 2 secondi posti, mentre i suoi rivali non sono andati oltre i due podi.

Giornata no in Moto3

Sergio Garcia, con la seconda vittoria stagionale, prende il comando del mondiale Moto3, spodestando Foggia. È stata una giornata nera per i nostri colori: Migno è stato il primo degli italiani, in 7^ posizione, seguito da Foggia. In assoluto, non è la nostra peggior prestazione, perché, ad esempio, nelle gare spagnole, in Moto3 i piloti locali sono avvantaggiati, tanto che in Catalunya l’anno scorso, con 4 spagnoli nei primi 7, il primo dei nostri, Antonelli, fu 8°, ma per trovare un GP non disputato in Spagna, con un’assenza così importante dei nostri nei piani alti, bisogna tornare indietro di due anni, Qatar 2020, quando il primo tricolore al traguardo fu Dennis Foggia, nono.