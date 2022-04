Nel box della Suzuki alla scoperta del segreto dell'attuale leader della MotoGP: è un adesivo con la caricatura di Sahara-san, capo del progetto Suzuki. "Powered by Banana", c'è scritto, dato che è il suo frutto preferito. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8

