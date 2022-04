Guevara subito in gran spolvero sul circuito di casa. Il pilota della Gas Gas ha vinto il primo derby in famiglia con il compagno di squadra e leader del mondiale Garcia, caduto a fine turno in FP2 e per ora dentro la top 14 ma per poco (è undicesimo nella combinata). Una piccola consolazione per Dennis Foggia che ha chiuso al tredicesimo posto, senza risultare mai incisivo (dopo aver lavorato a lungo con gomma dura, in ottica gara), e lasciando il suo box con un filo di preoccupazione. "Nei test siamo andati molto meglio - ha detto Christian Lundberg, responsabile tecnico del team Leopard -. Dobbiamo capire che cosa è successo”: Il pilota romano viene da un weekend difficile, in Portogallo, concluso in ottava posizione e la perdita del primato in classifica. Sulla pista spagnola Dennis non aveva brillato nemmeno l'anno scorso, ma le aspettative per questa gara restano comunque alte, considerando il suo potenziale. Nemmeno Andrea Migno, che invece ha ricordi migliori legati al tracciato di Jerez (nel 2021 si era fermato ai piedi del podio dopo essere partito dalla prima fila), ha brillato granché (è decimo per il momento) ma i tempi in generale sono ancora distanti dal record della pista. Oltre a Guevara hanno trovato subito un buon feeling Sasaki, che ha cercato subito il tempo nel secondo turno poi concluso a poco più di un decimo dallo spagnolo, e Jaume Masia, terzo davanti a Tatay e a Oncu, avversario pericoloso per la rincorsa al titolo. Gli altri italiani: dodicesimo Riccardo Rossi, meglio di Foggia, ventesimo Matteo Bertelle scivolato al primo giro, e ventiduesimo Stefano Nepa.