Andrea Dovizioso chiude al 20° posto il venerdì di Jerez e non nasconde i problemi di adattamento alla Yamaha: "Questa moto ha bisogno di uno stile di guida diverso dal mio, non riesco a ottimizzare le prestazioni. Sono un po' frustrato. Penso sia un problema di leve".

"Abbiamo provato un assetto diverso, ma non sono riuscito a migliorare il mio feeling. Ad essere sincero, sono un po' frustrato. Ho bisogno di fare molte cose diverse e mi sembrano un po' troppe. È difficile per me essere più vicino, quindi il distacco dai primi è sempre lo stesso. Non sono contento di questo, ma lavoreremo sui dettagli con i dati per capire meglio e provare a fare qualcosa di diverso. Ma riguarda più il mio modo di guidare, quindi sarò più concentrato su questo. Penso sia un problema di leve, perchè ad esempio Quartararo arretra in frenata, mentre io non posso. Ormai si viaggia nella direzione di un binomio pilota-moto, se hai uno stile di guida differente può crearti problemi".