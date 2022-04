Doppietta per il team Gas Gas a Jerez, Guevara davanti a Garcia e Masia, completa la prima fila la KTM di Masia. Quarto al via Foggia, ottavo Riccardo Rossi, più dietro Migno: è 13° in griglia. Le gare domani in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

La Moto3 al suo meglio. Distacchi risicati (i primi dieci racchiusi in mezzo secondo), scie date e rubate, sotto un cielo azzurro, davanti a un bel pubblico affamato di gare. Sguardi in fiamme sotto i caschi, per il caldo e l'adrenalina: Jerez al suo meglio. La cilindrata d'ingresso apre il programma di un weekend che promette passione e spettacolo. I protagonisti saranno gli stessi in lotta nel Mondiale. Le due Gas Gas davanti a tutti, con Guevara e Garcia, il leader del Mondiale per una manciata di punti su Foggia, che scatterà dalla fila dietro col quarto tempo. Peccato per Dennis quell'ultimo giro di Masia che gli ha soffiato la terza casella all'ultimo giro, sfruttando la scia di Migno.

Foggia pronto a giocarsela

Ma il romano sarà li a giocarsela, la seconda fila conquistata da solo, senza riferimenti, dice molto. Soprattutto rincuora dopo un venerdì in ombra, poco consistente e per certi versi preoccupante. È venuto fuori al momento giusto, il pilota del team Leopard, e domenica sarà sfida aperta con gli spagnoli che occupano tutta la prima fila, sul circuito di casa. Oncu al suo fianco sarà della partita, c'è da scommetterci. Il turco non manca gli appuntamenti che contano, oggi più che mai con un quinto posto in classifica da difendere e semmai migliorare. Sarebbe bello rivedere davanti, a sgomitare, anche Andrea Migno ma il romagnolo partendo dalla quinta fila dovrà gettarsi alla rincorsa. Davanti a lui Riccardo Rossi con un buon ottavo tempo che lo mette in terza fila. Artigas passato attraverso la Q1 è riuscito a schierarsi infine con il sesto posto sulla griglia di partenza. Diogo Moreira, velocissimo in FP3 (primo tempo per lui), ha chiuso 9° la qualifica, davanti a Tatay e a Matteo Bertelle, 17° dopo aver conquistato l’accesso alla Q2. Solo 20° Tatsuki Suzuki, dietro al giovane Holgado. Ancora più lontani Elia Bartolini (23°) e Stefano Nepa (26°).