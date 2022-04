Il team manager della Yamaha intervistato da Speedweek torna sul futuro di Quartararo: "Gli abbiamo chiesto scusa per le difficoltà riscontrate quest'anno. La firma non c'è ancora, ma siamo ai dettagli, sono fiducioso sul biennale". Intanto questo weekend si corre il GP di Spagna, domenica le gare:Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14, tutte in diretta su Sky

Il futuro di Quartararo, salito per la prima volta in vetta al Mondiale dopo la vittoria di Portimao e tra i favoriti di questo weekend a Jerez, resta in primo piano in MotoGP. Il team manager della Yamaha, Lin Jarvis, ne ha parlato a Speedweek: "Penso che raggiungeremo un accordo con Fabio, anche sull'aspetto finanziario. Mi aspetto che la collaborazione con lui continui per i prossimi due anni. Allo stesso tempo, vorrei sottolineare che ci sono ancora alcuni dettagli da discutere. Manca la firma, ma sono fiducioso che potremo avere buone notizie a giugno".