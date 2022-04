"Non c'è niente di più bello che guidare con un casco che porta il tuo nome". Con questa frase Vinales ha presentato il casco che userà a Jerez, ispirato a Top Gun, celebre film del 1986 con protagonista Tom Cruise. L'attore intepreta un tenente dell'aviazione americana, Pete Mitchell, soprannominato "Maverick" proprio come il pilota Aprilia. "I miei genitori mi hanno chiamato Maverick per quel film, quindi indossare questo casco mi rende molto felice", ha spiegato lo spagnolo

VINALES SPIEGA IL CASCO "TOP GUN"