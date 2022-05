La notizia sulla volontà della Suzuki di voler lasciare la MotoGP al termine della stagione in corso (manca ancora l'annuncio ufficiale della casa giapponese) ha determinato la reazione di Dorna. La società che organizza il Motomondiale ha pubblicato un comunicato rivelando di avere "ufficialmente contattato la fabbrica (la Suzuki, ndr) per ricordare che le condizioni del loro contratto per correre in MotoGP non consentono di prendere questa decisione unilateralmente". Tra l'altro circa un anno fa, precisamente il 20 aprile 2021, la casa giapponese aveva firmato un accordo con Dorna per estendere la partecipazione in MotoGP fino al 2026.