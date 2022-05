Il pilota italiano non sarà a Le Mans, dove Alonso López, l'anno scorso al Cev, dovrebbe prendere il suo posto nel team di Boscoscuro. Il GP di Francia è in programma il prossimo weekend in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Un inizio di stagione complicato in Moto2 è costato a Romano Fenati il posto nel team SpeedUp di Luca Boscoscuro. Fenati ha faticato nelle prime gare, e secondo il proprietario della squadra i progressi sulla Moto2 del pilota non sono stati soddisfacenti, nonostante qualche ottimo sprazzo come quello in gara di Portimão.

Per questo, con l'ovvio dispiacere della scelta difficile di cambiare in corsa un progetto importante, SpeedUp avrebbe deciso di puntare da subito sullo spagnolo Alonso López, rimasto fuori dal motomondiale 2021 dove ha corso qualche gara in Moto2 in qualità di sostituto, sia con il team SpeedUp che con il team Pons.