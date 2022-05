Oltre 10mila tifosi e appassionati hanno 'invaso' il Misano World Circuit "Marco Simoncelli" per la festa dell'Aprilia: protagonisti i piloti Aleix Espargaró e Maverick Viñales, e grandi campioni del passato come Max Biaggi e Loris Capirossi

Più di 10mila appassionati hanno affollato fin dal mattino il paddock e le tribune del Misano World Circuit "Marco Simoncelli" per l'appuntamento con la festa dell' Aprilia All Stars 2022 . Grandi protagonisti della giornata Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Lorenzo Savadori , piloti titolari e test rider della casa di Noale, che hanno accolto campioni del calibro di Max Biaggi, Roberto Locatelli, Loris Capirossi, Alex Gramigni e con loro Mattia Pasini e Andrea Iannone . Insieme hanno dato spettacolo girando con le indimenticabili 250 2T da Gran Premio o con le RSV4, mentre Gramigni ha festeggiato i 30 anni del suo titolo iridato, il primo di Aprilia nel Motomondiale, portando in pista la sua mitica RS 125 del 1992 .

Il momento clou per gli sportivi amanti del Motomondiale è stata ovviamente l’esibizione in pista delle RS-GP 2022 , la MotoGP di Aprilia rivelazione di questa prima fase della stagione: Espargaró con una vittoria e altri due podi è tra i piloti protagonisti del Mondiale, mentre Viñales continua a guadagnare sempre più confidenza con la nuova moto.

Aprilia in musica: che festa!

Per tutti, appassionati motociclisti, gruppi di amici e anche per le molte famiglie accorse, è stata una giornata di festa e di occasioni di divertimento: dai test della gamma Aprilia 2022 (RS 660, Tuono 660, Tuareg 660 e le 125) alla vibrante animazione condotta dal palco, e per tutta la giornata, da radio Deejay e M2O e con la performance live di Albertino che ha fatto ballare tutto il paddock. La spettacolare parata delle moto, portate in pista dai campionissimi arrivati a Santa Monica e guidata da Espargaró e Viñales in sella alle RSV4, ha chiuso questa bellissima giornata.