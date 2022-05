Il pilota del Gresini Racing 'star' per un giorno alla Targa Florio, nel Palermitano, per la 106esima edizione della storica corsa automobilistica. In attesa del GP di Le Mans, in programma il prossimo weekend, il romano ha corso su una macchina da rally: "È molto tosta - ha raccontato Fabio Di Giannantonio a Sky - ma ero curioso di guidare uno di questi 'mostri'. Un'esperienza bellissima"