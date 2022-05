Vietti, il bis a Le Mans per l'allungo in vetta

Già sul gradino più alto del podio in Moto3 nel 2020, se si confermasse questo weekend Vietti sarebbe il primo pilota in assoluto a fare l'accoppiata Moto2-Moto3 a Le Mans. E sarebbero punti preziosi in chiave Mondiale: dopo sei gare ha 100 punti, dietro di lui c'è Ogura (81). Domenica 15 maggio le gare delle tre classi in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno e in streaming su Now: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Per quest’anno va così, almeno per il momento: non si riesce a tracciare un filo conduttore in nessuna delle tre classi. Della stagione più variegata di sempre abbiamo già parlato in occasione della gara di Jerez, ed anche l’albo d'oro di Le Mans non ci aiuta. 22 gare disputate tra Moto2 e Moto3, 21 vincitori. Chi è stato l'unico a ripetersi? Thomas Luthi, in Moto2 nel 2012 e 2015.

Il dato, come spesso accade, vale anche incrociando i totali delle due classi: nessuno ha vinto qui sia in Moto2 che in Moto3, quindi, con Luthi fuori dalla scena, siamo in attesa di qualche "ripetente", che rivinca qui a Le Mans, magari targato tricolore.

A Le Mans abbiamo vinto in quattro occasioni nelle classi inferiori: con Morbidelli (2017) e Bagnaia (2018) in Moto2, e con Fenati (2015) e Vietti (2020) in Moto3.

Con Morbidelli e Bagnaia impegnati in top-class, il compito da ripetente spetta quindi a Vietti: in caso di vittoria sarebbe il primo in assoluto a fare l'accoppiata Moto2-Moto3 a Le Mans.

Sul versante dei podi, i primatisti a Le Mans sono Thomas Luthi e Alex Rins, a quota 4, ma se lo svizzero li ha conquistati tutti in Moto2, Rins ne ha messo a segno uno in Moto2 e 3 in Moto3. Anche in questo caso un atleta di casa nostra può ambire al primato: tra tutti i partenti di Moto2 e Moto3, solo Simone Corsi è salito sul podio 3 volte qui, nel 2010 (3°), 2014 (2°) e 2016 (2°), in Moto2.

Solo 4 dalla pole

Nelle classi inferiori, quello della pole position sta diventando un dato sempre più accademico, soprattutto in Moto3, e Le Mans non è un'eccezione. In 22 gare corse qui, solo 4 sono andate all'autore del miglior tempo in qualifica.

Si tratta di Maverick Vinales, nel 2013 in Moto3; John McPhee, nel 2019 in Moto3; Pecco Bagnaia, nel 2018 in Moto2; Raul Fernandez, l’anno scorso in Moto2.