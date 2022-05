Marquez, a Le Mans nuovo record nel mirino

Marquez insegue la vittoria n.60 della carriera, la quarta sul tracciato di Le Mans (solo Lorenzo, a quota 5, ne ha di più), che sarebbe anche il 100° podio in top-class. Come numero di pole (per ora 4) è già in vetta alla classifica insieme a Rossi e Pedrosa, se salisse a 5 sarebbe un record assoluto. Vediamo numeri e curiosità sul settimo GP della stagione. Domenica 15 maggio il GP di Francia è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su Now

Il GP di Francia di quest'anno si presenta come il primo match-ball per il pareggio nella partita, non ufficiale, ma significativa, tra Marc Marquez ed il "resto del mondo". Non si tratta di una competizione calcistica, anche se, nel passato, partite di questo genere tra una nazionale, sovente quella campione del mondo, ed una rappresentativa globale, non erano infrequenti.

Si tratta del bilancio di vittorie in MotoGP. Al momento Marc Marquez ne vanta 59 e tutto il resto del campo partenti…58.

Il confronto

Fino all'anno scorso, con Rossi ancora in attività, le 59 vittorie dello spagnolo erano bilanciate dalle 89 di Valentino, e Marquez, nonostante il suo dominio dal 2013 al 2019, non appariva così "cannibale".

Con l'addio di Rossi, ed i precedenti di Lorenzo e Pedrosa, il campo partenti si è ritrovato con un faro in Marc Marquez, anche se, a causa dell’infortunio, non è riuscito a tornare ai ritmi di un tempo. Non solo: le sue assenze hanno fatto sì che ad Aragon 2020, quando sia lui stesso che Rossi erano assenti, ci fosse una griglia di partenza senza campioni del mondo al via. In questo panorama c'è stato un fiorire di piloti sul gradino più alto del podio, tanto che nel 2020 per la prima volta ci furono 6 vincitori diversi nelle prime 7 gare di campionato e quest'anno arriviamo alla settima gara con la prospettiva di ripetere questo record.

A poco a poco quindi ci si è avvicinati a questa vigilia del pareggio, che è comunque un dato significativo… a favore di Marc Marquez!

Se prendiamo i piloti singolarmente, non c’è confronto: dietro a Marc, il primo pilota in attività per vittorie è Andrea Dovizioso, a quota 15, poi ci sono Vinales ed il campione del mondo in carica, Quartararo, a 50 lunghezze (9 ciascuno).

I numeri di Marquez

Se non sarà pareggio, quindi con Marquez vincitore, Marc si porterà a quota 60 in carriera, a meno 8 da Giacomo Agostini, e collezionerà il 100° podio in top-class. Non solo: sarà il suo quarto successo a Le Mans, ad una sola lunghezza dal record del tracciato di Jorge Lorenzo. Marquez sul circuito francese è già il primatista di pole, 4, al pari di Valentino e Pedrosa ed ha la possibilità di essere il primo a raggiungere quota 5.