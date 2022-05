Il pilota turco ha vinto il Mondiale Superbike 2021 e a giugno proverà la Yamaha M1 in un test privato. Sarà anche l'occasione per valutare la sua competitività in MotoGP, in vista di un possibile passaggio di categoria. Lin Jarvis ha aperto a questa ipotesi, chiarendo però che i piloti del team ufficiale per il 2023 ci sono già

Un premio per quanto fatto, ma anche l'occasione di mettersi ulteriormente in mostra. Toprak Razgatlioglu ha vinto il Mondiale Superbike 2021 in sella a una Yamaha, e a giugno avrà la possibilità di provare la M1 in un test privato . Lo ha spiegato il Team Manager Lin Jarvis , aprendo anche alla possibilità dell'approdo del turco in MotoGP nel 2023. "Sarà la prima occasione per vedere cosa può fare su quella moto - ha dichiarato Jarvis -, credo possa essere un pilota capace anche in MotoGP. Ma gli abbiamo detto è che se ha intenzione di fare il passaggio lo faccia il prima possibile , perché quest'anno compirà 26 anni".

La questione squadra

Il 'problema' è che il team ufficiale Yamaha i piloti per la prossima stagione li ha già (Quartararo e Morbidelli), l'approdo di Razgatlioglu in MotoGP dovrebbe essere quindi in un team satellite, anche se lui in passato ha dichiarato di voler andare solo in quello ufficiale. “Ogni pilota desidera entrare in un team ufficiale - ha detto ancora Jarvis - ma forse non abbiamo un posto per il 2023. In quel caso l'unica cosa che potremmo offrirgli è un contratto ufficiale, ma in un team satellite”. Il primo passo intanto è vedere come andranno i test di giugno, poi si capirà il futuro del pilota turco, che potrebbe anche restare in Superbike per vincere ancora lì.