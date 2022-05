A Le Mans si decide la griglia di partenza del settimo GP della stagione: osservati speciali i piloti di casa, Zarco (miglior tempo e nuovo record nelle Libere 3) e Quartararo. Ma Bagnaia, in Q2 con il secondo crono, è in agguato. Domani le gare delle tre classi: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

