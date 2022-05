Il pilota dell'Aprilia ha ottenuto il 2° miglior tempo nelle libere di Le Mans, a due decimi da Bastianini. "Sono molto soddisfatto - spiega a Sky il catalano, secondo in classifica generale a 7 punti da Quartararo - anche perché questa è una delle 2-3 piste in cui soffro di più. Ma quest'anno sono molto in forma e le sensazioni sono davvero buone, la moto è migliorata dopo i test, è più leggera e va più forte in partenza e sul rettilineo"

MOTOGP, LE MANS: GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - GUIDA TV