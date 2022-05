Quartararo a ridosso della top 5 dopo il venerdì di prove libere: "Buon passo, peccato non essere riuscito a fare un giro pulito nel time attack. Da Austin ho cambiato mentalità, so che ci sono piste in cui soffriremo, posso solo continuare a dare il massimo. Sulla moto mi trovo bene, va forte anche se non sono completamente contento, ci sono ancora alcune cose da sistemare". Domenica la gara in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Prima di concentrarsi sul GP Le Mans, Quartararo ha fatto visita al PSG, prendendo parte all'allenamento della squadra al Parco dei Principi. Il francese è arrivato allo stadio con la sua moto (proprio come Biaggi all'Olimpico nel 1994). Poi ha ricevuto in regalo le maglie di Mbappé e Neymar. Donnarumma, portiere della Nazionale italiana, è rimasto impressionato dalla Yamaha di Quartararo, al punto da voler salire in sella per scattare una foto (immagini da Instagram @fabioquartararo20) LE MANS, LE LIBERE LIVE

"Cambio di mentalità da Austin"

Sembrano lontanissimi i tempi in cui si parlava di una Yamaha difficile da gestire, con poco motore e lo stesso Quartararo irrequieto anche in previsione del futuro: ora, come sottolinea Guido Meda in studio nello spazio di approfondimento post libere, il Diablo è perfetto, contento, competitivo. "A Jerez anche con più motore non sarei riuscito a battere Bagnaia, ha guidato davvero forte, per questo sono rimasto contento di quel secondo posto. Da Austin ho cambiato mentalità, è totalmente diversa, so che ci saranno piste dove soffriremo come in Argentina (dove ha chiuso ottavo, ndr), da parte mia posso solo continuare a dare il massimo. Sulla moto mi trovo bene, va forte anche se c'è ancora qualcosa da sistemare, come la potenza, per cui ovviamente non posso essere al 100% felice".