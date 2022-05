Problemi per Bastianini a 14 minuti dal termine della terza sessione di prove libere, tra le curve 9 e 10: la sua Ducati fuma, il motore cede. Il pilota del team Gresini si ferma, scende dalla moto e la lascia tutta sola sul circuito di Le Mans. La Bestia chiude con il 10° tempo nella combinata, entra direttamente in Q2. Alle 13.30 il quarto turno, qualifiche alle 14.10 live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

