Bastianini scatterà 5° in griglia a Le Mans. "In mattinata non ha funzionato niente - spiega il pilota del Team Gresini - poi il motore mi ha salutato... Ma in qualifica ci siamo rifatti, con la media anteriore vado meglio, la quinta posizione è buona per fare una bella gara. Sicuramente era più facile partire dalla prima fila, ma va bene così". Domenica la gara alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

