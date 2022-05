In Francia ci sono 5 moto italiane nelle prime 6 posizioni in griglia. La Ducati firma una splendida doppietta: Bagnaia è in pole davanti al compagno di squadra Miller, per la casa di Borgo Panigale è la prima storica pole a Le Mans. L’Aprilia di Aleix Espargaró scatterà alle spalle delle due Rosse. Quartararo in quarta casella, subito dietro altre due Ducati: 5° Bastianini, 6° Zarco. Domani la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

I TEMPI DELLE QUALIFICHE