Le libere di Le Mans hanno confermato un grande equilibrio in top-class e il super lavoro del Team Gresini e Aprilia, davanti a tutti nelle FP2 con Bastianini e Aleix Espargaró. Prestazioni livellate verso l'alto ma anche diverse cadute. E un mercato piloti in fermento dopo la vicenda Suzuki. Oggi le qualifiche dalle 14.10, domenica il GP di Francia alle 14: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su Now

Le Mans assolata con tanto di pista gommata rappresenta una positiva anomalia. La possibilità di godere di sessioni dove tutti si mettono a posto velocemente, non a caso la classifica dice che ci sono diversi piloti racchiusi in pochi decimi. Prestazioni livellate verso l'alto ma anche diverse cadute: alcune, come quelle di Oliveira e Marini, causate dalla gomma anteriore troppo fredda all'uscita di una pit lane troppo lunga che fa abbassare le temperature dovendola percorrere a velocità controllata (60km/h). Quartararo e Bagnaia sono a posto, ma non sono i soli. Fabio nella seconda sessione si è preso il "lusso" di provare il nuovo forcellone, che non lo aveva convinto appieno nei test di Jerez, mentre Pecco di non montare gomma soft nel finale grazie alla quale avrebbe potuto comprendere quanto migliorare e dove poter migliorare nel T1 tirando al limite.