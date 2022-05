Non finisce di sorprendere il catalano, che scatterà 3° a Le Mans. "Dopo l'errore nelle FP4 in cui ho 'distrutto' la prima moto, non ero convinto che avrei potuto fare così bene con la seconda - ammette Espargaró - invece gli ultimi due giri sono stati impressionanti, perfetti. Quest'anno me la sto davvero godendo con l'Aprilia". Domenica la gara alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - IL GIRO RECORD DI BAGNAIA