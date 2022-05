Cinque ore dopo la fine delle qualifiche, i tifosi francesi sono ancora sugli spalti a Le Mans per acclamare l'idolo di casa Quartararo, diventato popolarissimo in Francia dopo la vittoria del Mondiale nel 2021. Il pilota Yamaha esce in pista per ringraziare il proprio pubblico e girare un video di questo momento davvero emozionante. Domani le gare delle tre classi: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

QUARTARARO: "ANDRÒ ALL'ATTACCO"