Doppietta Ducati in qualifica a Le Mans: Bagnaia in pole davanti a Miller, poi l'Aprilia di Aleix Esprgarò e la Yamaha di Quartararo. Il Diablo ammette: "Le Ducati al momento sono imbattibili sul giro secco. Ma non correrò in difesa, ho il passo per lottare per la vittoria". La scelta delle gomme sarà determinante, come il meteo.

La sfida con Bagnaia ha già il sapore di una rivincita. Importante per la corsa iridata perché potrebbe essere la chiave di volta della lotta al titolo. Quartararo corre in casa, su un circuito che conosce come le su tasche, ma dove la storica forza della Yamaha si è affievolita davanti all’arrembante Ducati. "Le Ducati al momento sono imbattibili sul giro secco" ha ammesso il leader del mondiale, consapevole dei limiti della sua M1. Ma lui è l’unico in grado di spremerla al meglio: "Non correrò in difesa - ha aggiunto - perché ho il passo per lottare per la vittoria". La scelta delle gomme sarà determinante, come il meteo. Le previsioni danno pioggia, condizione in cui i piloti Ducati sanno destreggiarsi bene. "Spero in una gara asciutta, ma non importa perché abbiamo lavorato bene e siamo pronti. In FP4 ho però patito problemi di surriscaldamento della gomma anteriore e quando insegui qualcuno è un disastro. Con la morbida non dovrei avere problemi". Cruciale sarà la partenza. A Jerez Bagnaia aveva bruciato il francese costretto a inseguire per tutta la gara."Non ho una strategia per la partenza. In questa pista, però, non è facile usare l'abbassatore, vedremo chi userà quello per l'anteriore e chi quello per il posteriore".