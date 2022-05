Aleix Espargarò (Aprilia) è stato il più veloce nel warm up di Le Mans con il tempo di 1:31.650 davanti a Quartararo e Nakagami, 4° Martin, 6° Miller. Ottavo crono per Bastianini, scivolato sulla ghiaia nel finale. Soltanto 13° Bagnaia, che scatterà in pole nel GP di Francia. La gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

