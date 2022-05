L’Amministratore Delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola ha trovato una soluzione geniale per assicurarsi un top rider nella prossima stagione. Viene subito in mente Aleix Espargaró che sta disputando una stagione straordinaria con una vittoria e quattro podi, di cui tre consecutivi, e sta trattando per il rinnovo. E invece, spunta un pilota che nessuno si sarebbe aspettato…