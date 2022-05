Dieci i successi di piloti italiani (7 di Rossi) sul circuito toscano: uno in più della Spagna che, domenica prossima, proverà a pareggiare i conti. Honda da record al Mugello con 16 vittorie in top-class, ma 'soltanto' una per Marc Marquez. Il 29 maggio la gara è in diretta alle 14 su Sky e in streaming su NOW Condividi

La Honda è in vetta a tutte le statistiche del Mugello: 16 vittorie su 35, 44 piazzamenti a podio e 20 pole. Segue la Yamaha con 13 successi, 33 piazzamenti a podio e 9 pole. Un bilancio eclatante, rafforzato ulteriormente sul lato delle pole: sono 20 per la Honda qui, record assoluto per un costruttore in un circuito da quando i dati sono disponibili (1971). La Honda tuttavia ha allentato la presa negli ultimi anni: hanno ottenuto solo due podi nelle ultime 6 edizioni, i secondi posti di Marc Marquez nel 2016 e 2019. L’anno scorso addirittura fallirono la top-10 sotto alla bandiera a scacchi qui per la prima volta in assoluto. A riempire questo vuoto Honda, ci hanno pensato Yamaha e Ducati, che si spartiscono equamente gli ultimi 6 GP corsi al Mugello: la Yamaha ha vinto con Jorge Lorenzo nel 2015 e 2016 e con Fabio Quartararo l’anno scorso, la Ducati nel triennio 2017-2019 con tre piloti diversi: ancora Lorenzo, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Sul versante pole, la Yamaha è subentrata alla Honda quasi totalmente: nelle ultime 5 edizioni ha ottenuto 4 pole, lasciando il primo posto solo nel 2019, quando Marquez registrò il miglior tempo in qualifica.

Italia-Spagna 10-9: iberici a caccia del 'pareggio' Italia contro Spagna è sempre il duello principe nei record, tutti i record, ma in questo caso, visto che gli azzurri giocano in casa, il confronto è doppiamente importante. Anzi di più: il conteggio è 10-9 per l’Italia, quindi una vittoria spagnola consentirebbe un clamoroso pareggio, a casa nostra. Per noi le vittorie sono state siglate da Rossi, ben 7 consecutive dal 2002 al 2008, e dal trio Capirossi, Dovizioso e Petrucci, mentre per la Spagna il plurivittorioso è Jorge Lorenzo, con 6 successi, seguito dal trio Crivillé, Pedrosa e Marc Marquez.

Mugello: la 'bestia nera' di Marquez Il bilancio di Marc Marquez merita un capitolo a parte: un solo successo al Mugello. Suona strano? Sì, perché per un pilota in grado di vincere ben 8 gare in un circuito (Sachsenring), ottenerne una sola fa notizia. Sono solo 3 i tracciati in calendario in cui Marquez ha vinto una volta sola: Losail, Mugello e Silverstone. È ancora a secco al Red Bull Ring e in Algarve e a Mandalika, in quest’ultimo caso tuttavia è uno zero giustificato, visto che quest’anno non è riuscito a prendere parte alla gara visto l’infortunio nel warm-up.