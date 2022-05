In corso la conferenza del GP Italia, in sala stampa sono presenti Quartararo, Aleix Espargaró, Bastianini, Miller e Bagnaia. Intanto l'Aprilia ha annunciato il rinnovo di Espargaró e Vinales per altri due anni (fino al Mondiale 2024). Massimo Rivola: "Ci siamo posti l’obiettivo di continuare su questa linea, stabilità significa performances". La gara del Mugello domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

ESPARGARO' E VINALES RINNOVANO