Mauro Sanchini analizza l'abbassatore Ducati in azione nelle prime prove libere del Mugello: "Il pilota deve essere intelligente e rapido, restare lucido e gestire l'abbassatore nei punti giustio, per esempio quando, gomito a terra, raddrizza la moto dopo l'ultima curva". Tardozzi: "Sono automatismi, nessun problema per i piloti". Domenica la gara di MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

