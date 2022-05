Il pilota del Team Gresini ha ottenuto il 6° nelle libere del Mugello. "Siamo partiti bene - spiega il riminese - ma l'Aprilia di Espargarò va fortissimo. Siamo in 3 o 4 con un ritmo simile, ma occhio anche a Quartararo". Il GP d'Italia è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

