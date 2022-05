Il pilota spagnolo del team Pramac andrà sotto i ferri dopo il GP di Catalunya, fissato per il 5 giugno: decisione inevitabile per tornare al 100% della forma dopo un infortunio alla mano destra. Intanto questo weekend è in pista al Mugello: domenica la gara di MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

