Aprilia protagonista al Mugello: dagli annunci del rinnovo di Espargaró e Vinales e del team satellite dal 2023 con RNF Racing al miglior tempo di Aleix nelle Libere 2. Il leader del Mondiale Quartararo: "Aprilia ha fatto un lavoro da paura, soprattutto Aleix, che nel corso degli anni non ha mai mollato, ha continuato a lavorare cercando fare la moto al meglio". Il GP Mugello è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

NEWS APRILIA