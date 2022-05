In un mondo ideale chi firma il miglior tempo in qualifica, girando da solo, meriterebbe un bonus (un decimo…?). Dennis Foggia preferisce giocarsela da solo, sempre, su ogni pista, perché spiegava tempo fa “correndo da solo in prova mi abituo a state davanti in gara”. Buon per lui che nonostante il gran passo gara che promette molto in vista di domenica, sulla griglia di partenza scatterà con il terzo posto. Difficile fare di meglio al Mugello dove sul lungo rettilineo di partenza e arrivo si perdono decimi preziosi senza l’aiuto di una scia. Giro dopo giro il romano ha abbassato il tempo, fino all’ultima curva che lo lancia sul rettilineo, in fondo al quale è posizionata la fotocellula che fissa il cronometro. In quell’ultimo tratto Dennis, rigorosamente solitario, perdeva quanto guadagnato con la sua guida chirurgica ed efficace nel resto del tracciato (“ma proprio per questo sono orgoglioso e sicuro del lavoro fatto”). Gli avversari della KTM si sono dati una mano a vicenda e alla fine sia Deniz Oncu che Daniel Holgado. Partire in prima fila, d’altronde, per tradizione al Mugello conta fino a un certo punto. E’ la misura del lavoro fatto in prova e del livello di competitività raggiunto, ma poi in gara ad ogni giro (in pratica ogni volta che si passa sul rettilineo) la classifica cambia sempre. E’ il gioco delle scie: chi esce dietro, all’ultima curva, spesso finisce davanti alla staccata della San Donato. Conta di più come ciascun pilota prepara la gara, come gestisce il consumo della gomme e quanto margine si tiene da parte per gli ultimi due giri, dove davvero si decida la corsa.