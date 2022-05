Le prove libere del Mugello hanno confermato la forza dell'Aprilia di Aleix Espargaró (il più veloce) e del 'pacchetto' Ducati (sei nelle prime otto posizioni). Oggi le qualifiche alle 14.10 e nel paddock ci sarà anche Valentino Rossi: verrà ritirato il suo mitico numero 46. Il GP d'Italia è in diretta domani alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

Sono andati tutti veloce forse più di quello che tutti ci aspettavamo. Le ragioni sono triplici: la pista si è presentata nelle migliori condizioni possibili, il meteo ci dice che il tempo è incerto per domani (dunque era necessario spingere da subito) e poi la voglia di mettersi in mostra in un momento caldo anche per il mercato. Il 'pacchetto' Ducati impressiona visto che ce ne sono sei nelle prime otto posizioni. Davanti a tutti però c'è l'Aprilia di Aleix Espargaró. Noale è in un momento davvero positivo visto che dopo aver confermato i piloti ha anche annunciato ufficialmente la partnership con RNF di Razlan Razali per le prossime due stagioni e, dunque, le Aprilia in pista saranno quattro. Tornando alla classifica, alle spalle del 'Capitano' dell'Aprilia c'è Pecco Bagnaia che su questa pista ha confermato di sentirsi particolarmente a suo agio così come il suo compagno di team, Jack Miller, che ha chiuso terzo.