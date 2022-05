Momento speciale del Motomondiale: questa settimana si corre al Mugello. Domenica le gare delle tre classi: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. E al paddock ci sarà anche Rossi: sabato verrà ritirato il numero 46. Vediamo nei dettagli la programmazione speciale dedicata al GP d'Italia

"Arriviamo carichi, per noi è una settimana importantissima": queste le parole dell'ad Aprilia, Massimo Rivola, intervistato da Antonio Boselli, a tre giorni dalle prime prove libere del GP d'Italia. Ma la gara del Mugello non è una tappa fondamentale solo per la Casa di Noale, autentica rivelazione della stagione: quello in programma questo wedekend è uno dei GP più attesi da tutti i team, dagli appassionati e dagli stessi piloti. Uno spettacolo che potete godervi in diretta su Sky. Apre domani la conferenza piloti, domenica le gare: quella della top class è in programma alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Sempre domenica, dalle 8.55 i warm up, poi le altre gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.20 la Moto2, con le telecronache di Rosario Triolo e Federico Aliverti. In pista anche la Moto E: sabato alle 16.10 Race 1, domenica alle 17 (in differita) Race 2. Studi live di Vera Spadini in compagnia dei suoi ospiti, con dirette fiume dal truck Sky Sport MotoGP affacciato sul circuito tricolore.

Su Sky Sport MotoGP in onda una programmazione speciale dedicata al GP di casa: i GP più iconici degli ultimi decenni per celebrare le vittorie sul circuito toscano di campioni come Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli e Luca Cadalora, oltre a quelle dei piloti che saranno in pista questo fine settimana, tra cui Andrea Dovizioso, Mattia Pasini e Andrea Migno.

Sabato il ritiro del numero 46 di Rossi

Inoltre, tanti gli speciali dedicati a Valentino Rossi, sempre a rotazione sul canale 208, in occasione del ritiro del numero 46, in programma sabato al Mugello.

