Dopo quasi due anni di assenza dalle piste, il pilota romagnolo - oggi talent di Sky - ha corso al Mugello come wild card nel team GASGAS Aspar, ottenendo il 5° posto in qualifica e il 15° in gara, che gli è valso un punto. "Mi sono divertito molto per tutto il weekend - le parole del riminese - sono andato forte. Mi 'rode' solo un po' perché secondo me potevamo riuscire a stare tra i primi 5"

Mancava in pista dal 20 settembre del 2020, a Misano, quando era salito in sella alla Kalex del team Red Bull KTM Ajo in sostituzione di Jorge Martín, positivo al Covid-19. Da quel momento Mattia Pasini si era quasi esclusivamente dedicato al suo ruolo di talent per Sky Sport MotoGP. Ma la voglia di correre era tanta... e l'occasione è arrivata al Mugello, in Moto2, come wild card con il team GASGAS Aspar, accanto alla coppia Arenas-Dixon. In qualifica è andato oltre ogni aspettativa, ottenendo un super 5° posto in griglia. In gara il romagnolo ha lottato come un leone, in un circuito che conosce come le sue tasche e in cui ha trionfato tre volte in carriera: nel 2006 in 125, nel 2009 in 250 davanti al suo grande amico Marco Simoncelli e nel 2017, vincendo ancora nella ('nuova') classe media. È partito bene anche oggi, scivolando lentamente fino al 15° posto, difeso nel finale nel duello con Baltus: alla fine è arrivato 'soltanto' un punto, ma dopo quasi due anni di assenza dal Motomondiale è certamente un ottimo risultato.