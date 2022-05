Acosta vince al Mugello e diventa a 18 anni e 4 giorni il più giovane pilota a ottenere un successo in Moto2, superando il precedente record di Marc Marquez (18 anni, 2 mesi e 28 giorni). Arbolino 4°, ritiro per Vietti: agganciato ora da Ogura in testa al Mondiale. Un punto per Mattia Pasini (15°) dopo un anno di assenza

Pedro, Pedro, Pedro… che sorpresa. Il fenomeno di Murcia, tanto atteso e mai arrivato. Fino ad oggi. Dopo la pole di Le Mans, è arrivata la vittoria nel Gran Premio successivo, al Mugello. Un progresso veloce quanto incisivo. La trasformazione sembra compiuta. Finalmente, viene da aggiungere perché il talento visto in Moto3 non poteva disperdersi così. Un avvio di stagione difficile per Acosta, 20 punti nelle prime sette gare, ma 25 nell’ultimo gp. “Una lunga strada per arrivare qui, dovremo continuare così” ha commentato Il più giovane vincitore della Moto 2. Partito col secondo tempo, ha bruciato Canet in avvio, si è messo davanti a tutti e non ha più mollato la posizione. Guida pulita e consistente, senza sbavature e soprattutto senza quelle incertezze che hanno scandito le prime gare (quante cadute Pedro). La sua vittoria non incide sulla classifica del campionato dove invece alcuni episodi hanno cambiano gli equilibri in testa al campionato. Prima quello di Canet, costantemente alle spalle di Acosta fino al quattordicesimo passaggio quando è caduto in percorrenza della Bucine, la lunga curva a sinistra che immette sul rettilineo. Ancora più duro da digerire l’inconveniente di Vietti proiettato verso un podio importante, il segno di un riscatto che serviva dopo le ultime due uscite incolori, in Spagna e in Francia. Dopo essere transitato nono al secondo giro, Celestino ha trovato il ritmo per ricucire e superare fino a portarsi al terzo posto.