La domenica del Mugello si apre con la gara della Moto3 alle 11. Subito dopo entreranno in pista i piloti della Moto2 alle 12:20. A seguire la gara della MotoGP, in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA MOTOGP