Al Mugello successo di Garcia, sempre più leader del Mondiale di Moto3. Alle sue spalle Guevara (retrocesso di una posizione per track limit all’ultimo giro) e Suzuki, 4° Andrea Migno. Giornata da dimenticare per Dennis Foggia, caduto a metà gara, 8° Riccardo Rossi. Alle 14 la MotoGP: in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

Mugello amaro. Non passerà alla storia questa edizione della Moto3 nel GP d’Italia. Nessun italiano sul podio, ma è la caduta di Foggia a fare più male. Il romano ha dominato prove e in parte anche le qualifiche. Partiva terzo, ma con un passo che prometteva sfracelli in gara. Domenica mattina il romano si è però svegliato con un febbrone che ne ha condizionato la giornata. C’ha provato Dennis, partito male, scivolato al settimo con un secondo di ritardo, per poi lanciarsi in una rincorsa che in pochi giri l’ha riportata in testa. A metà gara Dennis ha provato l’allungo, ce l’aveva nelle corde, ma all’uscita della Casanova-Savelli ha messo le ruote sulla striscia bianca e ancora umida per la pioggia caduta la notte precedente. Nelle ultime quattro uscite Foggia ha totalizzato solo 21 punti e in testa ne ha approfittato Garcia che vincendo al Mugello (con un pizzico di fortuna) ha allungato in classifica dove il romano del team Leopard ha perso una posizione a favore di Guevara che ne ha guadagnate due in un colpo grazie a un secondo posto dal retrogusto indigesto. Il pilota della Gas Gas ha tagliato il traguardo per primo, ma è stato retrocesso di una posizione per track limit all’ultimo giro per aver messo le ruote sul verde alla Biondetti.