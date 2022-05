Crescita evidente del team Mooney VR46 al Mugello, ottava tappa del Motomondiale, grande soddisfazione per l'Academy di Rossi: prima fila il sabato e 5°-6° posto al traguardo per Bezzecchi e Marini. Bez, rookie in MotoGP, se la gode al box dopo il Gran Premio: "Ci siamo davvero divertiti, abbiamo spaccato!" le prime parole a Guido Meda. "Conoscere la pista di più aiuta, ma in generale abbiamo lavorato bene per tutto il weekend, è stato fatto un lavoro strepitoso. Io mi sono trovato bene da subito. La qualifica è stata fantastica, poi ho dato tutto, fare qualche giro davanti è stata una grande emozione, sono felicissimo. Prima del via mi sono detto: 'voglio valorizzare al massimo il gran lavoro di tutta la squadra e di Ducati e far divertire i tifosi in tribuna e a casa'. Ho fatto del mio meglio per riuscirci".