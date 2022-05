Aleix Espargarò (Aprilia) è stato il più veloce nel warm up del Mugello con il tempo di 1:46.976 davanti al compagno di squadra Vinales, 3° Bezzecchi, 6° Bagnaia, 13° Di Giannantonio, che scatterà in pole nel GP d'Italia. La gara è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

Aprilia davanti a tutti nel warm up del Mugello: Aleix Espargarò ha fatto registrare il tempo di 1:46.976, seguito a ruota dal compagno di squadra Maverick Vinales. Terzo posto per Marco Bezzecchi, 6° la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, 7° Luca Marini. Fabio Di Giannantonio - che scatterà in pole nel Gran Premio d'Italia affiancato proprio dai due giovani piloti del team Money VR46 - si è piazzato al 13° posto con il crono di 1:47.749. Molto indietro il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo (20°) e l'altra Yamaha di Franco Morbidelli. Marc Marquez - che ha annunciato una nuova operazione all'omero destro dopo questa gara - ha ottenuto la 12° posizione, precedendo di una casella Enea Bastianini. La gara è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.