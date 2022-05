Al Mugello Quartararo (di origini siciliane) riceve dal presidente del Palermo Dario Mirri la maglia della squadra: "Speriamo mi porti fortuna". 'Il nostro motto è radici e ali. Le tue, di radici, affondano nella nostra città. Le ali ti serviranno per volare in pista', è il messaggio di Mirri. Diablo in pista alle 14 nel GP d'Italia (live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno), Palermo impegnato alle 20.30 nella semi di ritorno (live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252), obiettivo Serie B

GRIGLIA