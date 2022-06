Fabio Quartararo e il team Yamaha puntano forte sulla gara di domenica per tornare alla vittoria in MotoGP, dopo il secondo posto del Mugello. Il GP di Catalunya è live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Secondo al Mugello alle spalle di Bagnaia, il leader del Mondiale Fabio Quartararo è carico in vista del nono GP della stagione in programma questo weekend a Barcellona: "Abbiamo un buon potenziale.. Mi piace Montmelò, di solito è un buon circuito per me, quindi cercherò di ottenere di nuovo un altro podio, magari anche una vittoria". A spingere per un buon risultato nella nona gara del Mondiale è anche il boss del team, Massimo Meregalli, sottolineando che il prossimo sarà un "weekend importante per noi. Di solito siamo abbastanza competitivi in Catalogna, su un circuito che si adatta molto meglio ai punti di forza della nostra moto. Cercherà di approfittarne anche Franco Morbidelli, fin qui in difficoltà: "Siamo ancora troppo lontani dalla vetta ma cercheremo di fare ancora un altro passo avanti, continuando a lavorare per capire cosa non funziona".